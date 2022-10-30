Вице-премьер Мордовии сообщил о планах создания профессионального клуба в регионе

Первый вице-премьер правительства Республики Мордовия Инсаф Хайруллин прокомментировал возможность возрождения в регионе профессионального футбольного клуба.
«Да, у нас есть намётки по созданию команды мастеров. Сейчас прорабатываем вопрос по спонсорам. Уверен, в Мордовии есть люди, которые неравнодушны к футболу и в родном регионе готовы поддержать спорт №1, выступить меценатами. Будем с этими людьми разговаривать.
Профессиональный клуб, конечно, нужен, столь уникальная спортивная инфраструктура не должна простаивать. У Мордовии большие традиции в футболе, команда выступала в Премьер-Лиге. Я прекрасно помню, какой красивый гол забил в Казани Руслан Мухаметшин в ворота «Рубина», когда выступал за «Мордовию». Я был на той игре», — приводит слова Хайруллина «Столица С».
- 30 октября 2022
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