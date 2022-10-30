Роналду и Каземиро — в старте «МЮ» на матч с «Вест Хэмом»

Сегодня, 30 октября, состоится матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» дома примет «Вест Хэм Юнайтед». Встреча состоится на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток главного арбитра матча прозвучит в 19:15 мск.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Мартинес, Магуайр, Дало, Эриксен, Каземиро, Роналду, Фернандеш, Эланга, Рашфорд.

«Вест Хэм»: Фабиански, Керер, Доусон, Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Даунс, Боуэн, Бенрахма, Скамакка.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место турнирной таблицы английского чемпионата, набрав 20 очков. «Вест Хэм», который за прошедшие встречи набрал 14 очков, находится на 12-й позиции.

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