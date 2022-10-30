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«Монако» в 150-м матче Головина за клуб одержал уверенную победу над «Анже»

«Монако» в 150-м матче Головина за клуб одержал уверенную победу над «Анже»
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«Монако» одержал победу над «Анже» в матче 13-го тура французской Лиги 1 со счётом 2:0. Встреча прошла в Монако на стадионе «Луи II».

На 54-й минуте счёт открыл форвард Брил Эмболо. Удвоил преимущество хозяев на 70-й минуте российский полузащитник «Монако» Александр Головин. Отметим, что этот матч стал для 26-летнего футболиста 150-м в составе французского клуба.

«Монако» занимает шестое место в таблице, набрав 24 очка после 13 встреч. «Анже» — на 20-й строчке, заработав восемь очков.

Франция - Лига 1. 13-й тур
30 октября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 0
Анже
Анже
1:0 Эмболо – 54'   2:0 Головин – 70'

«Ренн» на своём поле разгромил «Монпелье» со счётом 3:0. Во встрече, прошедшей на стадионе «Роазон Парк», голами отметились Мартен Терье, Арно Калимуэндо и Амин Гуири. «Ренн» поднялся на третье место в таблице Лиги 1, набрав 27 очков. «Монпелье» — на 14-й строчке с 12 очками.

Франция - Лига 1. 13-й тур
30 октября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
3 : 0
Монпелье
Монпелье
1:0 Терье – 15'   2:0 Калимуэндо – 23'   3:0 Гуири – 85'

«Нант» сыграл вничью с «Клермоном», встреча прошла на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте. У гостей отличился Нето Боржес, ответный гол забил форвард хозяев Мостафа Мохамед.

Франция - Лига 1. 13-й тур
30 октября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Нант
Нант
Окончен
1 : 1
Клермон
Клермон-Ферран
0:1 Боржес – 54'   1:1 Мохамед – 73'

«Осер» одержал минимальную победу над «Аяччо» со счётом 1:0. Единственный гол в матче, прошедшем на стадионе «Аббе-Дешам», забил Хамза Сахи на восьмой минуте.

Франция - Лига 1. 13-й тур
30 октября 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Осер
Осер
Окончен
1 : 0
Аяччо
Аяччо
1:0 Сахи – 8'
Удаления: Ньянг – 56' / Авинель – 62'
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