«Монако» в 150-м матче Головина за клуб одержал уверенную победу над «Анже»

«Монако» одержал победу над «Анже» в матче 13-го тура французской Лиги 1 со счётом 2:0. Встреча прошла в Монако на стадионе «Луи II».



На 54-й минуте счёт открыл форвард Брил Эмболо. Удвоил преимущество хозяев на 70-й минуте российский полузащитник «Монако» Александр Головин. Отметим, что этот матч стал для 26-летнего футболиста 150-м в составе французского клуба.



«Монако» занимает шестое место в таблице, набрав 24 очка после 13 встреч. «Анже» — на 20-й строчке, заработав восемь очков.

«Ренн» на своём поле разгромил «Монпелье» со счётом 3:0. Во встрече, прошедшей на стадионе «Роазон Парк», голами отметились Мартен Терье, Арно Калимуэндо и Амин Гуири. «Ренн» поднялся на третье место в таблице Лиги 1, набрав 27 очков. «Монпелье» — на 14-й строчке с 12 очками.

«Нант» сыграл вничью с «Клермоном», встреча прошла на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте. У гостей отличился Нето Боржес, ответный гол забил форвард хозяев Мостафа Мохамед.

«Осер» одержал минимальную победу над «Аяччо» со счётом 1:0. Единственный гол в матче, прошедшем на стадионе «Аббе-Дешам», забил Хамза Сахи на восьмой минуте.