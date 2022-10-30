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Андрей Федун: у «Спартака» на поле играют 10 русских — это приятно

Андрей Федун: у «Спартака» на поле играют 10 русских — это приятно
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Андрей Федун, брат бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился впечатлениями от победы красно-белых над «Торпедо» со счётом 1:0, а также рассказал о главном преимуществе московского клуба после завершения первого круга Российской Премьер-Лиги.

«Здорово, что выиграли. Как опишу первый круг для «Спартака»? На поле играют 10 русских, причём половина из них – свои воспитанники, это приятно», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Благодаря сегодняшней победе красно-белые набрали 32 очка и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице российского чемпионата.

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