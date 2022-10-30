Гильермо Абаскаль поздравил Романа Зобнина с 200-м матчем за «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль поздравил полузащитника красно-белых Романа Зобнина с 200-м матчем в составе команды.

«Роман Зобнин провёл 200 матчей за «Спартак». Я его с этим поздравляю. Для молодых футболистов очень важно иметь футболистов с таким опытом», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Сегодня, 30 октября, в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» московский «Спартак» одержал победу со счётом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

Роман Зобнин в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги выходил на поле во всех 15 матчах. Полузащитник отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.