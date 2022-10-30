«Особых выводов делать не стоит». Абаскаль — об окончании первого круга РПЛ

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал проведённый первый круг Российской Премьер-Лиги, а также поделился мнением о прогрессе своих подопечных.

«Если подводить итоги половины сезона, ключевое слово – половина. Особых выводов делать не стоит. 15 матчей из 30 пройдено. Команда растёт и прогрессирует, каждую неделю выходит на новый вызов. Вся работа не даёт гарантий на завтрашний день. Впереди матч с «Сочи», будем готовиться. Выводы делать будем в мае», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Сегодня «Спартак» обыграл «Торпедо» со счётом 1:0 благодаря голу Квинси Промеса. После этого красно-белые набрали 32 очка и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице российского чемпионата.