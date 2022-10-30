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Абаскаль: первый московский снег — это прекрасно. Насладился моментом на бровке

Абаскаль: первый московский снег — это прекрасно. Насладился моментом на бровке
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (1:0) прокомментировал выпадение снега в Москве.

«Первый московский снег – это прекрасно. Насладился этим моментом на бровке. Это необычное чувство. Для меня это непривычно. Надеюсь, в Москве будет не так холодно и не так много снега. Там, откуда я родом, вчера было плюс 30. Наверное, поэтому «Севилья» проиграла 1:5», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка после 15 проведённых встреч. В следующем туре красно-белые сыграют в гостях с «Сочи». Матч состоится в субботу, 5 ноября, стартовый свисток — в 14:00 по московскому времени.

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