Главный тренер «Спартака» Абаскаль высказался об игре 18-летнего Зорина
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказал мнение об игре 18-летнего полузащитника красно-белых Даниила Зорина.
«У Зорина особенная позиция, там необходим опыт. Невозможно научиться, работая только на тренировках. У Зорина будут моменты. Он хорошо использует пространство, открывается. Необходимо постепенно набирать опыт и минуты на поле», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Сегодня, 30 октября, в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» московский «Спартак» одержал победу со счётом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Единственный гол в матче забил нидерландский нападающий красно-белых Квинси Промес.
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