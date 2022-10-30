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Главный тренер «Спартака» Абаскаль высказался об игре 18-летнего Зорина

Главный тренер «Спартака» Абаскаль высказался об игре 18-летнего Зорина
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказал мнение об игре 18-летнего полузащитника красно-белых Даниила Зорина.

«У Зорина особенная позиция, там необходим опыт. Невозможно научиться, работая только на тренировках. У Зорина будут моменты. Он хорошо использует пространство, открывается. Необходимо постепенно набирать опыт и минуты на поле», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Сегодня, 30 октября, в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» московский «Спартак» одержал победу со счётом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Единственный гол в матче забил нидерландский нападающий красно-белых Квинси Промес.

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