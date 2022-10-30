Защитник «Торпедо» Самсонов — о Талалаеве: тренер кричит, если не выполняем требования

Защитник московского «Торпедо» Артём Самсонов поделился мнением о главном тренере команды Андрее Талалаеве, а также рассказал о том, что изменилось в клубе с приходом российского специалиста.

«Что изменилось с приходом Талалаева? Пока мы только начали работать. Все видят, что мы играем в другой футбол. Талалаев ругался на скамейке: когда начнёт получаться? Наверное, скоро начнёт получаться. Тренер требует и кричит. Если не выполняем требования тренера, то тренер кричит», — передаёт слова Самсонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня «Торпедо» уступило московскому «Спартаку» со счётом 0:1, единственный гол забил Квинси Промес. Подопечные Талалаева остались на 16-м месте турнирной таблицы, в зоне вылета, имея в активе шесть очков.