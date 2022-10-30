Главный тренер «Торпедо» Талалаев объяснил поражение от «Спартака»

Главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1) в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Спартак» с победой. Первые 15 минут играли, как планировали, потом отдали инициативу. После пропущенного мяча приходилось раскрываться. Доволен ребятами, похвалил их после матча. Качество игры улучшается», – передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ по итогам 15 туров, набрав 32 очка. «Торпедо» — на последнем, 16-м месте, заработав шесть очков. В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют в гостях с «Сочи» (5 ноября, 14:00 мск), «Торпедо» примет «Крылья Советов» (6 ноября, 16:30 мск).