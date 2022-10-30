Главный тренер «Торпедо» Талалаев: если мои игроки будут довольны заменами — я их выгоню
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Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал замену по ходу матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:1). Первую замену чёрно-белые сделали на 30-й минуте, а на 60-й минуте наставник гостей поменял трёх футболистов.
«Замены? Когда готовились, не знали, как именно будет играть «Спартак». Видели, что можем находить зону за спиной у Денисова. На 30-й минуте сделали замену, в той зоне наш игрок получал мяч восемь раз.
Тройная замена – плановая. Не знаю, что вы подразумеваете под словом «конфликт». Со Смольниковым всё нормально. Встретимся на тренировке пораньше, обсудим его ошибки. Если мои футболисты будут довольны заменами, я их выгоню», – передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
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