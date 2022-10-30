«Унион» вышел на первое место Бундеслиги, вырвав победу у «Боруссии» М
Поделиться
Берлинский «Унион» одержал победу в матче с мёнхенгладбахской «Боруссией» в 12-м туре немецкой Бундеслиги. Встреча прошла на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине. Игру обслуживал главный судья Харм Осмерс. Итоговый результат матча — 2:1.
На 33-й минуте встречи счёт открыл защитник «Боруссии» Нико Эльведи после подачи Ларса Штиндля с углового. На 79-й минуте ответный мяч забил нападающий «Униона» Кевин Бехренс с передачи Диогу Лейте. Победным голом на 90+7-й минуте отметился защитник Данило Дуки.
Благодаря победе хозяева вернулись на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. У команды 26 очков после 12 проведённых матчей. «Боруссия» из Мёнхенгладбаха занимает 10-ю строчку, заработав 16 баллов.
Комментарии
- 30 октября 2022
-
19:56
-
19:54
-
19:53
-
19:51
-
19:51
-
19:48
-
19:46
-
19:44
-
19:42
-
19:40
-
19:40
-
19:39
-
19:38
-
19:35
-
19:35
-
19:34
-
19:33
-
19:28
-
19:24
-
19:22
-
19:16
-
19:14
-
19:12
-
19:11
-
19:08
-
19:08
-
19:07
-
19:04
-
19:04
-
18:59
-
18:58
-
18:56
-
18:53
-
18:53
-
18:50
Партнерский контент