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«Унион» вышел на первое место Бундеслиги, вырвав победу у «Боруссии» М

«Унион» вышел на первое место Бундеслиги, вырвав победу у «Боруссии» М
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Берлинский «Унион» одержал победу в матче с мёнхенгладбахской «Боруссией» в 12-м туре немецкой Бундеслиги. Встреча прошла на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине. Игру обслуживал главный судья Харм Осмерс. Итоговый результат матча — 2:1.

На 33-й минуте встречи счёт открыл защитник «Боруссии» Нико Эльведи после подачи Ларса Штиндля с углового. На 79-й минуте ответный мяч забил нападающий «Униона» Кевин Бехренс с передачи Диогу Лейте. Победным голом на 90+7-й минуте отметился защитник Данило Дуки.

Благодаря победе хозяева вернулись на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. У команды 26 очков после 12 проведённых матчей. «Боруссия» из Мёнхенгладбаха занимает 10-ю строчку, заработав 16 баллов.

Германия - Бундеслига. 12-й тур
30 октября 2022, воскресенье. 17:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
2 : 1
Боруссия М
Мёнхенгладбах
0:1 Эльведи – 33'   1:1 Бехренс – 79'   2:1 Дуки – 90+7'
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