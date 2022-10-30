Главный тренер «Торпедо» Талалаев: всегда говорю, мои футболисты — лучшие. Скоро убедитесь

Главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев поделился мнением о своих подопечных, а также предрёк скорый прогресс в игре команды.

«У «Спартака» есть Промес – замечательно. Я всегда говорю, что мои футболисты – самые лучшие. Скоро вы в этом убедитесь. Разница команд не такая большая, вся разница – в реализации и завершении моментов», – передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Сегодня «Торпедо» уступило московскому «Спартаку» со счётом 0:1 в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги, единственный гол забил Квинси Промес. Подопечные Талалаева остались на 16-м месте турнирной таблицы, в зоне вылета, имея в активе шесть очков.