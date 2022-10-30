Защитник «Спартака» Маслов: «Торпедо» всегда навязывает борьбу. Вязкая и тяжёлая команда
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Защитник «Спартака» Павел Маслов подвёл итоги встречи 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (1:0).
«Может быть, не хватило чуть-чуть агрессии. Но «Торпедо» сражалось и билось, чтобы не дать нам забить этот гол. Нам не хватило немного агрессии в завершающей стадии. Защитники сыграли здорово.
Ожидали такой игры от последней команды чемпионата? Конечно, ожидали. Мы смотрели их игры. Последние матчи они играли 0:1, 1:0, 1:1. Команда тяжёлая, сменился тренер. Они играют в агрессивный футбол, пытаются прессинговать. Команда боевитая, никогда не сдаётся. «Торпедо» всегда навязывает борьбу — вязкая и тяжёлая команда», — передаёт слова Маслова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
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