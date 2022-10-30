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Гол Промеса — в видеообзоре матча 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Торпедо»

Гол Промеса — в видеообзоре матча 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Торпедо»
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«Спартак» одержал победу над «Торпедо» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0.

Во встрече, прошедшей на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, единственный гол на 50-й минуте забил нидерландский форвард Квинси Промес. Этот гол стал для 30-летнего футболиста 12-м в текущем сезоне РПЛ, он единолично возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата России.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка после 15 проведённых встреч. В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют в гостях с «Сочи». Встреча состоится в субботу, 5 ноября, на стадионе «Фишт». Стартовый свисток — в 14:00 по московскому времени.

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