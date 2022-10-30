Джикия: знали, что с «Торпедо» будет тяжело. Самое главное — выиграли и сыграли «на ноль»
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Центральный защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал матч с московским «Торпедо» в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги, а также высказался о результате встречи.
«Выиграли 1:0 — всех с победой. Последние игры «Торпедо» — это 1:0, 0:1, поэтому знали, что будет тяжёлая игра и будет тяжело вскрыть оборону. Самое главное, что вскрыли и забили. Были ещё моменты, но главное, что выиграли и сыграли «на ноль», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Сегодня «Спартак» обыграл «Торпедо» со счётом 1:0 благодаря голу Квинси Промеса. После этого красно-белые набрали 32 очка и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице российского чемпионата.
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