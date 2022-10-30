Защитник «Торпедо» Самсонов: как оценю первый круг РПЛ? Мы на последнем месте

Защитник московского «Торпедо» Артём Самсонов высказал мнение о положении команды по итогам первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Чёрно-белые занимают последнее место в турнирной таблице.



«Может ли вылететь «Торпедо», покажет чемпионат. Как оценю первый круг? Мы на последнем месте. Чемпионат ещё идёт. Ещё достаточно игр, чтобы всё исправить. Нужно восемь побед в 15 матчах? Пусть пройдёт 15 матчей… Я считаю, что всё реально. Будет ли чудом, что останемся? Почему чудо?» — передаёт слова Самсонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 30 октября, в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Торпедо» проиграло московскому «Спартаку» со счётом 0:1. Единственный гол забил нападающий красно-белых Квинси Промес.