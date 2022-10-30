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Георгий Джикия: дали лишь один комплект ретроформы «Спартака» — пойдёт в коллекцию

Георгий Джикия: дали лишь один комплект ретроформы «Спартака» — пойдёт в коллекцию
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Центральный защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о ретроформе, в которой красно-белые сегодня сыграли с московским «Торпедо».

«Дали лишь один комплект ретроформы, поэтому пойдёт в коллекцию. Вторую сдали. Пойдёт, как это обычно у нас бывает, на аукционы. Эта форма — часть истории. Понятное дело, что те, кто сегодня был на поле, не застали то время.

Выходить в футболке «Спартака» — это большая честь. Каждый об этом в раздевалке знает. Что касается футболки, то она красивая. Надеюсь, что ещё получится сыграть в такой футболке в будущем. Если не ошибаюсь, то у нас ещё белый комплект», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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