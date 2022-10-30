Георгий Джикия: дали лишь один комплект ретроформы «Спартака» — пойдёт в коллекцию
Поделиться
Центральный защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о ретроформе, в которой красно-белые сегодня сыграли с московским «Торпедо».
«Дали лишь один комплект ретроформы, поэтому пойдёт в коллекцию. Вторую сдали. Пойдёт, как это обычно у нас бывает, на аукционы. Эта форма — часть истории. Понятное дело, что те, кто сегодня был на поле, не застали то время.
Выходить в футболке «Спартака» — это большая честь. Каждый об этом в раздевалке знает. Что касается футболки, то она красивая. Надеюсь, что ещё получится сыграть в такой футболке в будущем. Если не ошибаюсь, то у нас ещё белый комплект», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Комментарии
- 30 октября 2022
-
19:56
-
19:54
-
19:53
-
19:51
-
19:51
-
19:48
-
19:46
-
19:44
-
19:42
-
19:40
-
19:40
-
19:39
-
19:38
-
19:35
-
19:35
-
19:34
-
19:33
-
19:28
-
19:24
-
19:22
-
19:16
-
19:14
-
19:12
-
19:11
-
19:08
-
19:08
-
19:07
-
19:04
-
19:04
-
18:59
-
18:58
-
18:56
-
18:53
-
18:53
-
18:50
Партнерский контент