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Александр Соболев: должны были забивать «Торпедо» больше и спокойно заканчивать

Александр Соболев: должны были забивать «Торпедо» больше и спокойно заканчивать
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев после матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» поделился мнением об уровне соперника, а также об инциденте с форвардом чёрно-белых Давидом Караевым.

«Я не удивлён уровнем «Торпедо», должны были забивать больше и спокойно заканчивать. Караев? Что-то замахивался на меня, но это эмоции. Нормально, я такой же. Был момент, когда было два решения: отдать или пробить с левой — в итоге пробил в аут», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, заработав 32 очка после 15 проведённых встреч. В следующем туре красно-белые отправятся в гости к «Сочи». Матч на стадионе «Фишт» состоится в субботу, 5 ноября. Начало — в 14:00 мск.

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