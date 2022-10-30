Защитник «Торпедо» Самсонов: если «Спартак» на втором месте, значит, они этого заслуживают
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Защитник московского «Торпедо» Артём Самсонов поделился мнением о расположении «Спартака» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые занимают вторую строчку, набрав 32 очка.
«Если они на втором месте, значит, заслуживают. У них больше побед, чем у всех. Есть конкуренты и у «Спартака», и у «Зенита», и у всех. Здесь такой чемпионат, что любая команда может обыграть любую команду в зависимости от настроя», — передаёт слова Самсонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сегодня «Торпедо» уступило «Спартаку» со счётом 0:1, единственный гол забил Квинси Промес. Подопечные Талалаева остались на 16-м месте турнирной таблицы, в зоне вылета, имея в активе шесть очков.
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