Маслов: итоги первого круга? Удовлетворительно. Было бы первое место «Спартака» — отлично

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов прокомментировал итоги первого круга Российской Премьер-Лиги. Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице. Команда Гильермо Абаскаля набрала 32 очка после 15 проведённых матчей.



«Привык играть в основе? Что подразумевается под словом «привык»? Я играю — я рад этому. Слово «привык» не совсем правильно. Каждый рад, когда попадает в старт. Я радуюсь и стараюсь доказывать, что подхожу.



Подводить итоги первого круга будут другие люди, а не футболисты. Наверное, удовлетворительно. Результатом на отлично было бы первое место. Сейчас мы этого не достигли, поэтому можно описать как удовлетворительно», — передаёт слова Маслова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.