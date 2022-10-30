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Александр Соболев: кайф, что «Спартак» побеждает. Мы играем в хороший футбол

Александр Соболев: кайф, что «Спартак» побеждает. Мы играем в хороший футбол
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев после матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (1:0) поделился мнением о турнирном положении красно-белых.

«15 туров всего прошло, на всё посмотрим после 28-го тура где-то. Кайф, что мы побеждаем и играем в хороший футбол. Сегодня в игре задумался, что удовольствие получаем. Игралось в снег нормально, не обращал внимания», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка после 15 встреч. В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля отправятся в гости к «Сочи». Матч на стадионе «Фишт» состоится в субботу, 5 ноября. Начало — в 14:00 по московскому времени.

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