Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Спартака» Соболев: мне не так важны голы и рекорды — я повзрослел

Форвард «Спартака» Соболев: мне не так важны голы и рекорды — я повзрослел
Комментарии

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал свою результативность в последних матчах, а также рассказал о том, что ему важнее — голы или результаты команды.

«Мне не так важны голы, я повзрослел. Рекорды для меня не так важны. Разгромы в чемпионате? Верхние команды намного выше классом, возможно, но здесь можно долго разговаривать», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня «Спартак» обыграл «Торпедо» со счётом 1:0 благодаря голу Квинси Промеса. После этого красно-белые набрали 32 очка и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице российского чемпионата.

Новость по теме
Александр Соболев: кайф, что «Спартак» побеждает. Мы играем в хороший футбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022