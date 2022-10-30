Форвард «Спартака» Соболев: мне не так важны голы и рекорды — я повзрослел

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал свою результативность в последних матчах, а также рассказал о том, что ему важнее — голы или результаты команды.

«Мне не так важны голы, я повзрослел. Рекорды для меня не так важны. Разгромы в чемпионате? Верхние команды намного выше классом, возможно, но здесь можно долго разговаривать», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня «Спартак» обыграл «Торпедо» со счётом 1:0 благодаря голу Квинси Промеса. После этого красно-белые набрали 32 очка и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице российского чемпионата.