Форвард «Спартака» Соболев: мне не так важны голы и рекорды — я повзрослел
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал свою результативность в последних матчах, а также рассказал о том, что ему важнее — голы или результаты команды.
«Мне не так важны голы, я повзрослел. Рекорды для меня не так важны. Разгромы в чемпионате? Верхние команды намного выше классом, возможно, но здесь можно долго разговаривать», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сегодня «Спартак» обыграл «Торпедо» со счётом 1:0 благодаря голу Квинси Промеса. После этого красно-белые набрали 32 очка и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице российского чемпионата.
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