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«Реал» — «Жирона»: Винисиус открыл счёт в матче

«Реал» — «Жирона»: Винисиус открыл счёт в матче
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Сегодня, 30 октября, проходит матч 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский «Реал» дома принимает «Жирону». Команды встречаются на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток главного арбитра матча Марио Мелеро Лопеса прозвучал в 18:15 мск.

Хозяева на 70-й минуте устроили навал на правый фланг соперника. «Сливочные» через пас взломали оборону «Жироны», Вальверде прострелил вдоль ворот, где передачу замкнул Винисиус Жуниор — 1:0.

На данный момент подопечные Карло Анчелотти являются лидерами испанского чемпионата, набрав после 11 туров 31 очко. «Жирона», у которой в активе четыре очка, находится на 19-м месте турнирной таблицы, в зоне вылета.

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