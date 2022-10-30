Георгий Джикия: в «Спартаке» много молодёжи — я этому только рад. Ребята молодцы

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказал мнение об игре молодых футболистов красно-белых. В матче 15-го тура РПЛ «Спартак» обыграл «Торпедо» — 1:0.



«В составе было два легионера, много молодёжи. Много воспитанников стали играть, Гильермо по-особенному с ними работает? Игнатов в «Спартаке» уже пять лет примерно. Что касается остальных – они молодцы. Два легионера сегодня – если не ошибаюсь, когда Мартинс получил травму, у нас один-два максимум. Уже туров семь-восемь, наверное. Возможно, это хорошо.



За молодых я всегда рад, сегодня Зорин отлично вошёл в игру, Мелёха в конце очень помог. Они огромные молодцы, у них очень большой потенциал. Они с нами, в обойме – это самое главное. Есть и другие молодые игроки, я этому только рад.



Разговариваю ли я с ними как капитан и опытный игрок? Пусть они отвечают на эти вопросы, как мы им помогаем, как нет. Повторюсь, мы всем рады и стараемся всем помочь», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.