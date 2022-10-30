Александр Соболев: не поздравлял Айртона с победой в Кубке Либертадорес

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о том, поддерживает ли с командой связь нападающий Кейта Бальде, отбывающий дисквалификацию из-за проблем с допинг-тестом, а также ответил на вопрос, поздравил ли он Айртона Лукаса с победой на Кубке Либертадорес.

«Бальде на связи с нами, переписываемся. Всех ждём. Айртона с Кубком Либертадорес не поздравлял», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.