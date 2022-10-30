Джикия — о 200-м матче Зобнина за «Спартак»: Рома щедрый. Пригласит команду куда-нибудь
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Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о 200-м матче полузащитника красно-белых Романа Зобнина.
«200 матчей — большое событие. Рома у нас парень щедрый, поэтому команду пригласит куда-нибудь. 200 матчей — это много. Мы его поздравили. Надеюсь, что все поздравления ещё пройдут за столом», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Сегодня, 30 октября, в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» московский «Спартак» одержал победу со счётом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.
Роман Зобнин в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги выходил на поле во всех 15 матчах. Полузащитник отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.
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