Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джикия — о 200-м матче Зобнина за «Спартак»: Рома щедрый. Пригласит команду куда-нибудь

Джикия — о 200-м матче Зобнина за «Спартак»: Рома щедрый. Пригласит команду куда-нибудь
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о 200-м матче полузащитника красно-белых Романа Зобнина.

«200 матчей — большое событие. Рома у нас парень щедрый, поэтому команду пригласит куда-нибудь. 200 матчей — это много. Мы его поздравили. Надеюсь, что все поздравления ещё пройдут за столом», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Сегодня, 30 октября, в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» московский «Спартак» одержал победу со счётом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

Роман Зобнин в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги выходил на поле во всех 15 матчах. Полузащитник отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Новость по теме
Гильермо Абаскаль поздравил Романа Зобнина с 200-м матчем за «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022