«Реал» дома сыграл вничью с «Жироной», доигрывая встречу в меньшинстве

Сегодня, 30 октября, состоялся матч 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский «Реал» дома принимал «Жирону». Команды встречались на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток главного арбитра матча Марио Мелеро Лопеса прозвучал в 18:15 мск.
Команды долгое время не могли открыть счёт во встрече. На 70-й минуте это сделал нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, замкнув прострел Федерико Вальверде.
Винисиус («Реал Мадрид») забивает с передачи Вальверде
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Через десять минут «Жирона» сравняла счёт благодаря реализованному пенальти Кристиана Стуани.
Стуани («Жирона») реализует пенальти и сравнивает счет
На 90+2-й минуте полузащитник хозяев Тони Кроос получил вторую жёлтую, после чего покинул поле, оставив свою команду в меньшинстве.
Кроос («Реал Мадрид») удаляется с поля за вторую желтую карточку
В последние минуты матча, которых главный арбитр добавил девять после окончания основного времени, «Реал» вырвать победу не сумел. Итоговый счёт матча — 1:1.
- 30 октября 2022
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