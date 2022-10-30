«Реал» дома сыграл вничью с «Жироной», доигрывая встречу в меньшинстве

Сегодня, 30 октября, состоялся матч 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский «Реал» дома принимал «Жирону». Команды встречались на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток главного арбитра матча Марио Мелеро Лопеса прозвучал в 18:15 мск.

Команды долгое время не могли открыть счёт во встрече. На 70-й минуте это сделал нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, замкнув прострел Федерико Вальверде.

Винисиус («Реал Мадрид») забивает с передачи Вальверде

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Через десять минут «Жирона» сравняла счёт благодаря реализованному пенальти Кристиана Стуани.

Стуани («Жирона») реализует пенальти и сравнивает счет

На 90+2-й минуте полузащитник хозяев Тони Кроос получил вторую жёлтую, после чего покинул поле, оставив свою команду в меньшинстве.

Кроос («Реал Мадрид») удаляется с поля за вторую желтую карточку

В последние минуты матча, которых главный арбитр добавил девять после окончания основного времени, «Реал» вырвать победу не сумел. Итоговый счёт матча — 1:1.