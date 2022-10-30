Георгий Джикия: что говорить про Промеса? Забивает и забивает

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия отреагировал на победный гол в матче с «Торпедо» (1:0), забитый нападающим красно-белых Квинси Промесом.
«А что говорить про Промеса? Забивает и забивает. Молодец, что забивает. Пусть продолжает в том же духе. Самое главное — это результаты команды. Первые голы за «Спартак» Квинси забил «Торпедо»? Я знаю. Долгое время не играли с «Торпедо», и продолжил свою серию. Среди легионеров это 80-й гол, поэтому молодец», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Сегодня, 30 октября, в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» московский «Спартак» одержал победу со счётом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ по итогам 15 туров, набрав 32 очка. «Торпедо» — на последнем, 16-м месте, заработав шесть очков.
- 30 октября 2022
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