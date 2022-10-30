Джикия: зачем «пихать» молодым игрокам? Никакой дедовщины в «Спартаке» нет

Центральный защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о взаимоотношениях с молодыми игроками красно-белых, а также ответил на вопрос, есть ли в команде дедовщина.
«Общаемся с молодыми на равных? А что значит на равных? Можем ли мы им «напихать» – нет, зачем «пихать»? А если им есть что сказать, мы выслушаем, послушаем, почему бы и нет. Никакой дедовщины нет, у нас совершенно уважительные отношения со всеми. Неважно, тебе 30 лет или 20. В раздевалке, в коллективе сейчас отличная атмосфера, что тоже хочу отметить», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Сегодня «Спартак» обыграл «Торпедо» со счётом 1:0 благодаря голу Квинси Промеса. После этого красно-белые набрали 32 очка и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице российского чемпионата.
- 30 октября 2022
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