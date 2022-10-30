Джикия: минимум до 2026 года сборная России не будет нигде участвовать. Телевизор в помощь
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Капитан «Спартака» и защитник сборной России по футболу Георгий Джикия рассказал, будет ли смотреть предстоящий чемпионат мира по футболу в Катаре, а также прокомментировал отсутствие национальной российской команды.
«Если будет время и желание посмотреть чемпионат мира, то почему бы и нет?
Многие недовольны, что несправедливо сборная России не играет? Это уже факт, если не ошибаюсь. До 2026 года минимум, как понимаю, нигде не будем участвовать. Телевизор в помощь», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Напомним, чемпионат мира пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Ранее сборная России по решению ФИФА была отстранена от всех международных официальных матчей.
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