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Джикия: минимум до 2026 года сборная России не будет нигде участвовать. Телевизор в помощь

Джикия: минимум до 2026 года сборная России не будет нигде участвовать. Телевизор в помощь
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Капитан «Спартака» и защитник сборной России по футболу Георгий Джикия рассказал, будет ли смотреть предстоящий чемпионат мира по футболу в Катаре, а также прокомментировал отсутствие национальной российской команды.

«Если будет время и желание посмотреть чемпионат мира, то почему бы и нет?

Многие недовольны, что несправедливо сборная России не играет? Это уже факт, если не ошибаюсь. До 2026 года минимум, как понимаю, нигде не будем участвовать. Телевизор в помощь», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, чемпионат мира пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Ранее сборная России по решению ФИФА была отстранена от всех международных официальных матчей.

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