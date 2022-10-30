Георгий Джикия: хочется играть на европейской арене, но что поделать

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о желании играть в еврокубковых турнирах.
«Давит, что нет еврокубков. Хочется играть на европейской арене, но что поделать», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Сегодня, 30 октября, в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» московский «Спартак» одержал победу со счётом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Единственный гол в матче забил нидерландский нападающий красно-белых Квинси Промес.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 по итогам 15 туров. Команда Гильермо Абаскаля набрала 32 очка. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака заработали 36 баллов после 14 проведённых матчей.
- 30 октября 2022
-
21:23
-
21:23
-
21:19
-
21:12
-
21:10
-
21:07
-
20:58
-
20:45
-
20:34
-
20:30
-
20:29
-
20:23
-
20:20
-
20:18
-
20:18
-
20:14
-
20:14
-
20:12
-
20:10
-
20:10
-
20:05
-
20:02
-
20:01
-
19:59
-
19:56
-
19:54
-
19:53
-
19:51
-
19:51
-
19:48
-
19:46
-
19:44
-
19:42
-
19:40
-
19:40