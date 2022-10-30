Георгий Джикия: хочется играть на европейской арене, но что поделать

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о желании играть в еврокубковых турнирах.



«Давит, что нет еврокубков. Хочется играть на европейской арене, но что поделать», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Сегодня, 30 октября, в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» московский «Спартак» одержал победу со счётом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Единственный гол в матче забил нидерландский нападающий красно-белых Квинси Промес.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 по итогам 15 туров. Команда Гильермо Абаскаля набрала 32 очка. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака заработали 36 баллов после 14 проведённых матчей.