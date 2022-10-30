Джикия: расстроился, что не забил «Торпедо». Я один раз за 10 туров атакую

Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия остался недоволен тем, что не смог забить в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (1:0).



«Расстроился, что не забил «Торпедо». Я один раз за 10 туров атакую», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.



В текущем сезоне 28-летний футболист провёл за «Спартак» 17 матчей во всех турнирах, отдав одну голевую передачу во встрече РПЛ с «Ростовом» (2:4).



Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице, набрав 32 очка после 15 матчей. В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Сочи». Матч состоится в субботу, 5 ноября, на стадионе «Фишт». Начало — в 14:00 по московскому времени.

Стюарды отобрали антироссийский плакат у украинской болельщицы: