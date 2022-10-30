Джикия: мало что знаю о Таджикистане. Дай бог, получу вызов в сборную — буду смотреть
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Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о грядущем сопернике сборной России — команде Таджикистана, с которой подопечные Валерия Карпина сыграют 17 ноября в товарищеской встрече. Также футболист выразил надежду быть вызванным на эту игру.
«Мало что знаю о Таджикистане. Дай бог, получу вызов — там уже буду смотреть соперника. Я не раз говорил, что сборная нужна», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Последний матч сборная России провела с национальной командой Киргизии, в котором победила со счётом 2:1.
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