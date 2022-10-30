Джикия: ко всем относимся с уважением, но хотелось бы играть матчи сборной в России

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия выразил желание играть матчи национальной команды на территории России.



«Хотелось бы играть матчи сборной в России. Ко всем сборным, с которыми играем, относится с уважением. Но хочется играть здесь, а не летать далеко и играть на выезде», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Ранее стало известно, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Таджикистана. Встреча пройдёт 17 ноября в Душанбе на Центральном республиканском стадионе. Матч начнётся в 18:00 мск.



Напомним, ФИФА отстранила сборную России от жеребьёвки чемпионата Европы 2024 года, а также исключила из Лиги наций. В последнем матче Россия оказалась сильнее соперников из Киргизии (2:1).