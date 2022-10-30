Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду, приветствуя телеэкспертов перед игрой с «Вест Хэмом», не поздоровался с Невиллом

Роналду, приветствуя телеэкспертов перед игрой с «Вест Хэмом», не поздоровался с Невиллом
Комментарии

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не поздоровался с бывшим футболистом клуба Гари Невиллом, работающим ныне телеэкспертом.

На разминке перед встречей 14-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом» 37-летний форвард подбежал поприветствовать экс-нападающего «МЮ» Луи Саа и бывшего полузащитника сборной Англии Джейми Реднаппа, проигнорировав при этом Невилла.

Ранее Роналду в подобном ключе не поздоровался с экс-защитником «Ливерпуля» Джейми Каррагером, при этом в тот раз он поприветствовал Невилла. Ранее англичанин выразил мнение, что «Манчестер Юнайтед» выглядит лучше без Роналду.

Отметим, что Невилл и Роналду выступали вместе за «МЮ» с 2003 по 2009 год, когда португалец перешёл в «Реал».

Новость по теме
Гари Невилл: «Манчестер Юнайтед» без Роналду выглядит лучше

Кто выигрывал «Золотой мяч» «незаслуженно»?

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022