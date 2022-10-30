Роналду, приветствуя телеэкспертов перед игрой с «Вест Хэмом», не поздоровался с Невиллом

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не поздоровался с бывшим футболистом клуба Гари Невиллом, работающим ныне телеэкспертом.



На разминке перед встречей 14-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом» 37-летний форвард подбежал поприветствовать экс-нападающего «МЮ» Луи Саа и бывшего полузащитника сборной Англии Джейми Реднаппа, проигнорировав при этом Невилла.



Ранее Роналду в подобном ключе не поздоровался с экс-защитником «Ливерпуля» Джейми Каррагером, при этом в тот раз он поприветствовал Невилла. Ранее англичанин выразил мнение, что «Манчестер Юнайтед» выглядит лучше без Роналду.



Отметим, что Невилл и Роналду выступали вместе за «МЮ» с 2003 по 2009 год, когда португалец перешёл в «Реал».

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