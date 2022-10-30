Джикия: кажется, на матче России с Боснией в Санкт-Петербурге уже поставили крест

Центральный защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о перспективах проведения товарищеского матча сборной России с Боснией и Герцеговиной, который должен был состояться в Санкт-Петербурге в ноябре.

«Кажется, на матче России с Боснией в Санкт-Петербурге уже поставили крест. Боснийцы должны завтра дать ответ? Ну подождём до завтра. Посмотрим, согласятся или нет», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Свой последний матч сборная России провела с национальной командой Киргизии, в которой одержала победу со счётом 2:1. Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут с Таджикистаном. Встреча состоится 17 ноября.