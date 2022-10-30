«Краснодар» — «Зенит»: команды завершили первый тайм вничью

В эти минуты ФК «Краснодар» принимает санкт-петербургский «Зенит» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды играют на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Главный арбитр матча — Владимир Москалёв (Воронеж).



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



После первой половины встречи счёт не открыт — 0:0.

В составах команд предупреждения получили Эдуард Сперцян («Краснодар») на 39-й минуте и Нуралы Алип («Зенит») на 43-й минуте. Гости нанесли больше ударов по воротам соперника — шесть против трёх у «Краснодара». В створ соперники попали по одному разу.

В сезоне-2021/2022 «Зенит» в матчах с «Краснодаром» одержал две победы. В первом круге в Санкт-Петербурге — 3:2, во втором круге в Краснодаре — 3:1.