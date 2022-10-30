«Невозможно идеально играть». Денисов подвёл итоги первой части сезона для «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Денисов поделился мнением об итогах первого круга Российской Премьер-Лиги для красно-белых.

«Всегда можно лучше. Будем стремиться к лучшему и быть как можно выше. У нас были поражения. Но всегда идеально играть невозможно», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Сегодня «Спартак» обыграл «Торпедо» со счётом 1:0 благодаря голу Квинси Промеса. После этого красно-белые набрали 32 очка и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице российского чемпионата. В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с «Сочи». Матч состоится в субботу, 5 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.