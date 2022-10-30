Женская сборная Испании U17 выиграла 2-й чемпионат мира подряд, в финале обыграв Колумбию
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Женская сборная Испании U17 стала чемпионом мира по футболу, в решающем матче переиграв команду Колумбии со счётом 1:0.
Единственный гол на 82-й минуте был забит в свои ворота полузащитницей колумбийской сборной Аной Гузман. По пути к финалу Испания обыграла Японию (2:1) и Германию (1:0). Колумбия оказалась сильнее Танзании (3:0) и Нигерии (1:0).
В матче за третье место сборная Нигерии переиграла в результативной встрече Германию (4:3). Лучшими бомбардирами турнира стали сразу три футболистки: Линда Кайседо (Колумбия), Момоко Таникава (Япония) и Лорин Бендер (Германия).
Отметим, что Испания также выигрывала чемпионат мира U17 в 2018 году. Таким образом, команда сохранила титул у себя.
Футболистка исполнила тверк перед болельщиками:
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