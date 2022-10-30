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Даниил Денисов рассказал, в чём главная особенность нынешнего «Спартака»

Даниил Денисов рассказал, в чём главная особенность нынешнего «Спартака»
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Полузащитник московского «Спартака» Даниил Денисов выделил основную особенность команды по ходу нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги, которая помогла добиться положительных результатов.

«Главная особенность? В «Спартаке» сплочённый коллектив — целостная команда», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Сегодня подопечные Гильермо Абаскаля обыграли «Торпедо» со счётом 1:0 благодаря голу Квинси Промеса. После этого красно-белые набрали 32 очка и вернули себе второе место в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре «Спартак» отправится на выезд к «Сочи». Матч состоится в субботу, 5 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.

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