Даниил Денисов рассказал, в чём главная особенность нынешнего «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Денисов выделил основную особенность команды по ходу нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги, которая помогла добиться положительных результатов.

«Главная особенность? В «Спартаке» сплочённый коллектив — целостная команда», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Сегодня подопечные Гильермо Абаскаля обыграли «Торпедо» со счётом 1:0 благодаря голу Квинси Промеса. После этого красно-белые набрали 32 очка и вернули себе второе место в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре «Спартак» отправится на выезд к «Сочи». Матч состоится в субботу, 5 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.