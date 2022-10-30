Защитник «Пари НН» установил антидостижение, не случавшееся в РПЛ минимум с 2009 года
Поделиться
Защитник «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук стал автором антидостижения в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (1:2).
Как сообщает телеграм-канал Opta Sports. 30-летний россиянин — первый игрок, забивший автогол, заработавший пенальти в свои ворота и получивший красную карточку в матче РПЛ как минимум с начала 2009 года, когда Opta начала собирать подобную статистику.
Гоцук забил автогол на 90+2-й минуте встречи, на 90+8-й минуте он заработал пенальти в свои ворота и был удалён за вторую жёлтую карточку. В топ-5 лиг Европы подобным хет-триком отмечались только Ян Беднарек в составе «Саутгемптона» в прошлом году и Франко Руссо из «Мальорки» в январе этого года.
Комментарии
- 30 октября 2022
-
21:23
-
21:23
-
21:19
-
21:12
-
21:10
-
21:07
-
20:58
-
20:45
-
20:34
-
20:30
-
20:29
-
20:23
-
20:20
-
20:18
-
20:18
-
20:14
-
20:14
-
20:12
-
20:10
-
20:10
-
20:05
-
20:02
-
20:01
-
19:59
-
19:56
-
19:54
-
19:53
-
19:51
-
19:51
-
19:48
-
19:46
-
19:44
-
19:42
-
19:40
-
19:40
Партнерский контент