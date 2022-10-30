Защитник «Пари НН» установил антидостижение, не случавшееся в РПЛ минимум с 2009 года

Защитник «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук стал автором антидостижения в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (1:2).



Как сообщает телеграм-канал Opta Sports. 30-летний россиянин — первый игрок, забивший автогол, заработавший пенальти в свои ворота и получивший красную карточку в матче РПЛ как минимум с начала 2009 года, когда Opta начала собирать подобную статистику.

Гоцук забил автогол на 90+2-й минуте встречи, на 90+8-й минуте он заработал пенальти в свои ворота и был удалён за вторую жёлтую карточку. В топ-5 лиг Европы подобным хет-триком отмечались только Ян Беднарек в составе «Саутгемптона» в прошлом году и Франко Руссо из «Мальорки» в январе этого года.