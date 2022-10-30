«Спартак» играл в ретроформе, Соболев заехал коленом в грудь вратарю. Яркие фото победы

30 октября в Москве на поле стадиона «Открытие Арена» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу над «Торпедо». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-белых. Автором единственного гола стал нападающий «Спартака» Квинси Промес. Это гол стал 12-м в сезоне для нидерландского игрока.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице по итогам 15 туров, набрав 32 очка. «Торпедо» — на последнем, 16-м месте, заработав шесть очков. В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют в гостях с «Сочи» (5 ноября, 14:00 мск), «Торпедо» примет «Крылья Советов» (6 ноября, 16:30 мск).

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Торпедо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.