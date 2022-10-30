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Гол Рашфорда принёс «Манчестер Юнайтед» победу над «Вест Хэмом»

Гол Рашфорда принёс «Манчестер Юнайтед» победу над «Вест Хэмом»
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Сегодня, 30 октября, состоялся матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» дома принимал «Вест Хэм Юнайтед» из Лондона. Встреча между командами состоялась на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток главного арбитра матча прозвучал в 19:15 мск.

Хозяева смогли открыть счёт лишь ближе к концу первой половины встречи, когда на 38-й минуте отличился английский нападающий Маркус Рашфорд после передачи Кристиана Эриксена. После этого «красные дьяволы» долгое время не могли нанести удар в створ ворот голкипера «молотобойцев» Лукаша Фабиански. Гости, в свою очередь, проводили редкие, но опасные атаки на ворота Давида де Хеа, однако испанец сумел оставить свои ворота на замке. Финальный свисток арбитра оповестил о минимальной победе «Манчестер Юнайтед» — 1:0.

После этой победы «красные дьяволы» набрали 23 очка и поднялись на пятое место турнирной таблицы. «Вест Хэм», у которого 14 очков, остался на 13-й строчке.

Англия - Премьер-лига. 14-й тур
30 октября 2022, воскресенье. 19:15 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Рашфорд – 38'
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