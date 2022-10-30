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Александр Мостовой: я готов возглавить сборную легионеров РПЛ в случае матча с Россией

Александр Мостовой: я готов возглавить сборную легионеров РПЛ в случае матча с Россией
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой выразил готовность возглавить сборную легионеров в случае проведения товарищеского матча с национальной командой России.

«Конечно, я готов возглавить сборную легионеров РПЛ в случае матча с Россией. Согласился бы даже без вопросов. Что в этом плохого? Я бы возглавил. Единственное, когда, зачем и где», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от участия в международных соревнованиях решениями ФИФА и УЕФА.

С предложением о создании команды из иностранных футболистов, выступающих в РПЛ, с целью игры со сборной России ранее выступил бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев.

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