Александр Мостовой: я готов возглавить сборную легионеров РПЛ в случае матча с Россией

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой выразил готовность возглавить сборную легионеров в случае проведения товарищеского матча с национальной командой России.



«Конечно, я готов возглавить сборную легионеров РПЛ в случае матча с Россией. Согласился бы даже без вопросов. Что в этом плохого? Я бы возглавил. Единственное, когда, зачем и где», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от участия в международных соревнованиях решениями ФИФА и УЕФА.

С предложением о создании команды из иностранных футболистов, выступающих в РПЛ, с целью игры со сборной России ранее выступил бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев.