Александр Мостовой: я готов возглавить сборную легионеров РПЛ в случае матча с Россией
Поделиться
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой выразил готовность возглавить сборную легионеров в случае проведения товарищеского матча с национальной командой России.
«Конечно, я готов возглавить сборную легионеров РПЛ в случае матча с Россией. Согласился бы даже без вопросов. Что в этом плохого? Я бы возглавил. Единственное, когда, зачем и где», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от участия в международных соревнованиях решениями ФИФА и УЕФА.
С предложением о создании команды из иностранных футболистов, выступающих в РПЛ, с целью игры со сборной России ранее выступил бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев.
Комментарии
- 30 октября 2022
-
21:23
-
21:23
-
21:19
-
21:12
-
21:10
-
21:07
-
20:58
-
20:45
-
20:34
-
20:30
-
20:29
-
20:23
-
20:20
-
20:18
-
20:18
-
20:14
-
20:14
-
20:12
-
20:10
-
20:10
-
20:05
-
20:02
-
20:01
-
19:59
-
19:56
-
19:54
-
19:53
-
19:51
-
19:51
-
19:48
-
19:46
-
19:44
-
19:42
-
19:40
-
19:40
Партнерский контент