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Футболист с русскими корнями Александр Еремеев стал чемпионом Швеции с «Хеккеном»

Футболист с русскими корнями Александр Еремеев стал чемпионом Швеции с «Хеккеном»
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Футбольный клуб «Хеккен» стал чемпионом Швеции по футболу, одержав победу в матче 29-го тура Аллсвенскан над «Гётеборгом» со счётом 4:0.

В составе «Хеккена» выступает шведский форвард с русскими корнями Александр Еремеев. 29-летний нападающий — лучший бомбардир чемпионата Швеции на данную минуту: на его счету 22 гола в 26 проведённых встречах. Он забил на два мяча больше, чем его преследователь — Маркус Антонссон из «Вернаму».

В турнирной таблице «Хеккен» (63 очка) на девять очков опережает «Юргорден», у которого есть матч в запасе. В чемпионате Швеции команды проводят по 30 встреч, поэтому «Хеккен» недосягаем для других клубов.

Отметим, что это первое чемпионство Аллсвенскан для команды в истории. Ранее «Хеккен» выигрывал серебряные (2012) и бронзовые (2020) медали.

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