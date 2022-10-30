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«Фрайбург» одержал победу в выездном матче Бундеслиги с «Шальке-04»

«Фрайбург» одержал победу в выездном матче Бундеслиги с «Шальке-04»
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Сегодня, 30 октября, гельзенкирхенский «Шальке-04» встречался с «Фрайбургом» в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги. Игра прошла на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене и завершилась со счётом 0:2. Матч обслуживал главный судья Кристиан Дингерт.

В первом тайме на 45+1-й минуте счёт открыл полузащитник гостей Винченцо Грифо с передачи Максимилиана Эггештайна. На 61-й минуте Грифо сделал дубль, реализовав пенальти — 2:0.

По итогам матча «Фрайбург», набрав 24 очка, обошёл дортмундскую «Боруссию» (22) в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2022/2023 и поднялся на третье место. «Шальке-04» с шестью очками остаётся на последнем месте, потерпев шестое поражение подряд. Лидирует берлинский «Унион» — 26 баллов.

Германия - Бундеслига. 12-й тур
30 октября 2022, воскресенье. 19:30 МСК
Шальке-04
Гельзенкирхен
Окончен
0 : 2
Фрайбург
Фрайбург
0:1 Грифо – 45+1'   0:2 Грифо – 61' (пен)
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