«Краснодар» — «Зенит»: Кузяев открыл счёт с пенальти на 88-й минуте

В эти минуты ФК «Краснодар» принимает санкт-петербургский «Зенит» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды играют на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Главный арбитр матча — Владимир Москалёв (Воронеж).



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



В первом тайме команды счёт не открыли. На 86-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота хозяев — мяч угодил в руку Кристиану Рамиресу. 11-метровый удар реализовал полузащитник «Зенита» Далер Кузяев.



В сезоне-2021/2022 «Зенит» в матчах с «Краснодаром» одержал две победы. В первом круге в Санкт-Петербурге — 3:2, во втором круге в Краснодаре — 3:1.