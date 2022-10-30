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Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Краснодар» — «Зенит»: Кузяев открыл счёт с пенальти на 88-й минуте

«Краснодар» — «Зенит»: Кузяев открыл счёт с пенальти на 88-й минуте
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В эти минуты ФК «Краснодар» принимает санкт-петербургский «Зенит» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды играют на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Главный арбитр матча — Владимир Москалёв (Воронеж).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В первом тайме команды счёт не открыли. На 86-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота хозяев — мяч угодил в руку Кристиану Рамиресу. 11-метровый удар реализовал полузащитник «Зенита» Далер Кузяев.

В сезоне-2021/2022 «Зенит» в матчах с «Краснодаром» одержал две победы. В первом круге в Санкт-Петербурге — 3:2, во втором круге в Краснодаре — 3:1.

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