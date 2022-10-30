«Зенит» обыграл «Краснодар» благодаря голу Кузяева с пенальти

Завершился матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ФК «Краснодар» принимал санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Встречу обслуживал главный арбитр Владимир Москалёв (Воронеж). Итоговый счёт матча — 0:1.



В первом тайме команды счёт не открыли. На 86-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота хозяев — мяч угодил в руку защитнику «Краснодара» Кристиану Рамиресу. 11-метровый удар реализовал полузащитник «Зенита» Далер Кузяев.

По итогам встречи «Зенит» набрал 39 очков. Команда Сергея Семака занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» находится на шестой строчке. Подопечные Александра Сторожука заработали 24 очка.



В следующем туре «Зенит» будет принимать грозненский «Ахмат» в субботу, 5 ноября, а «Краснодар» в выездном матче встретится с воронежским «Факелом».