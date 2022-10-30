Тренер «Локомотива» Фёдоров: не могу объяснить, почему этот сезон складывается вот так
Поделиться
Исполняющий обязанности главного тренера московского «Локомотива» Андрей Фёдоров не смог объяснить текущее положение команды в Российской Премьер-Лиге. Первый круг железнодорожники закончили на 14-м месте в турнирной таблице.
«Сейчас для нас каждая игра — финал. Ребята приняли это. Они в матче с ЦСКА всё показали. Но я не могу объяснить себе, почему мы оказались там, где мы находимся. И почему этот сезон складывается вот так», — сказал Фёдоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
После первого круга железнодорожники заработали лишь 12 баллов, выдав худший показатель набора очков за этот промежуток матчей. Прошлым антирекордом команды было 17 набранных очков в сезоне-2016/2017.
Комментарии
- 30 октября 2022
-
22:49
-
22:45
-
22:40
-
22:35
-
22:29
-
22:28
-
22:27
-
22:26
-
22:25
-
22:11
-
22:10
-
22:05
-
22:02
-
22:00
-
21:55
-
21:53
-
21:53
-
21:32
-
21:30
-
21:29
-
21:23
-
21:23
-
21:19
-
21:12
-
21:10
-
21:07
-
20:58
-
20:45
-
20:34
-
20:30
-
20:29
-
20:23
-
20:20
-
20:18
-
20:18
Партнерский контент