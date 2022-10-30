Тренер «Локомотива» Фёдоров: не могу объяснить, почему этот сезон складывается вот так

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Локомотива» Андрей Фёдоров не смог объяснить текущее положение команды в Российской Премьер-Лиге. Первый круг железнодорожники закончили на 14-м месте в турнирной таблице.



«Сейчас для нас каждая игра — финал. Ребята приняли это. Они в матче с ЦСКА всё показали. Но я не могу объяснить себе, почему мы оказались там, где мы находимся. И почему этот сезон складывается вот так», — сказал Фёдоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После первого круга железнодорожники заработали лишь 12 баллов, выдав худший показатель набора очков за этот промежуток матчей. Прошлым антирекордом команды было 17 набранных очков в сезоне-2016/2017.